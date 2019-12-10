شهد يستدعي محمد رضا ومصطفى محمد لصفوف الاولمبي

2019/12/10 | 01:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - رياضة

استدعى مدرب المنتخب الاولمبي، عبد الغني شهد، امس الاثنين، لاعبي منتخبنا الوطني محمد رضا ومصطفى محمد لصفوف فريقه".

وذكر مصدر رياضي، إن "مدرب

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