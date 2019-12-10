محافظ كربلاء يأمر بحجز ضباط ومنتسبين على خلفية اغتيال الطائي

2019/12/10 | 02:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امر محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي بحجز كافة الضباط والمنتسبين الذين تقع ضمن مسؤوليتهم المناطق التي حصلت فيها جريمة اغتيال الناشط فاهم الطائي.

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