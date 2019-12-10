الهجرة لـ واع: أعدنا 280 ألف عائلة نازحة منذ التحرير

2019/12/10 | 03:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الإثنين، إعادة 280 ألف عائلة نازحة الى مساكنها في عدة محافظات منذ إعلان التحرير قبل عام.

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