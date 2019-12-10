2019/12/10 | 06:28 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطرف الثالث يؤجج الصراع فى العراق.. طائرات مسيرة تستهدف قيادات دينية وحزبية.. قصف قواعد عسكرية أجنبية ومقار دبلوماسية.. وشرطة بغداد تخصص قوات بـ"قبعا... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/10 | 06:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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