«تهديدات الاحتلال والرد الايراني» و«التطوراتِ الجارية في العراق»

2019/12/10 | 06:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرة "بانوراما" تأتيكم في بث مباشر كل ليلة في الساعة 11:00 مساء بتوقيت طهران وستتناول هذه الليلة التهديداتِ التي يطلقها كيان الاحتلال ضد ايران و التط...

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