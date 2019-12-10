كاظم الموسوي - جريدة الشارع العراقي

2019/12/10 | 06:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_الموسوي في مطلع شهر تشرين الاول/ اكتوبر من عام 2003 كتبت هذا المقال بعد زيارة سريعة للاهل وعودة للوطن بعد غياب طويل، ونشر في عدد من وسائل الإعلام حينها، وقد ارسله لي صديق مجددا وذكرت له تاريخه ونشرته ايضا في كتابي الثاني (لا للاحتلال.....) من سلسلة كتبي عن الاحتلال وكوارثه، الذي صدر في دمشق عام 2005، واقترح فكرة نشره الان، للمقارنة والمفارقة التي تفقع وتفقا العيون، كل هذه السنوات ومازال الشعب العراقي ينتظ......

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