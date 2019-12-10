الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي - بيان حول المعايير العلمانية لانهاء تدخل الدين في المجتمع!

2019/12/10 | 06:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_العمالي_اليساري_العراقي بيان الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقيحول المعايير العلمانية لانهاء تدخل الدين في المجتمع!ان الحركة الثورية التي بدأت منذ 2011 لحد الآن و بعد رفع شعارات" لا شيعية و لا سنية نريد حكومة مدنية" و" باسم الدين باكونا الحرامية" و"داعش خرجت من احشاء فسادكم" لحد الآن و لهذه اللحظة تتعمق يوما بعد يوم و تتحول الى حركة و نهضة علمانية متمدنة و حضارية لاسقاط كل النظام الطائفي القومي و العشائري ......

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