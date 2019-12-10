العبادي:شعبنا سيهزم الفساد والمحاصصة والارتهان للاجنبي

2019/12/10 | 08:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، يوم امس الاثنين، ان الشعب العراقي سيهزم الفساد والمحاصصة وارتهان الارادة للاجنبي، وذلك خلال ذكرى النصر على تنظي...

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