اجراءات امنية في العاصمة بغداد تزامنا مع تظاهرة مرتقبة

2019/12/10 | 08:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شددت القوات الأمنية العراقية من انتشارها وإجراءاتها في عموم العاصمة بغداد وذلك تزامنا مع دعوات أُطلقت لتظاهرات حاشدة، من المقرر توافدها من مختلف المحافظات، نحو ساحة التحرير وسط بغداد.وكان زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، حذر ان احتجاجات اليوم الثلاثاء يراد منها ان تكون تخريبية وان تؤدي لسقوط اكبر عدد من القتلى.وشهدت البصرة مساء امس وتحديدا بقضاء أم قصر اصابة 15 شخصا باحتكاك بين المتظاهرين وقوات الجيش.

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