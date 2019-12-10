الدولار الأميركي يصل لأعلى مستوى خلال 6 أشهر في إيران

2019/12/10 | 08:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت مواقع الإعلان عن أسعار العملات الصعبة والذهب، في إيران، بأن سعر الدولار الأميركي وصل إلى 13.800 تومان إيراني، مسجلا أعلى مستوى له في 6 أشهر.كما تفيد التقارير المنتشرة في هذه المواقع بأن سعر اليورو وصل إلى 15.275 تومانًا إيرانيًا، ووصل سعر المسكوكات الذهبية إلى 4 ملايين و720 ألف تومان.تجدر الإشارة إلى أن الوتيرة المتصاعدة لأسعار العملات الصعبة والذهب في إيران، بدأت قبل أكثر من أسبوعين، تزامنًا مع ارتفاع أسعار البنزين، واشتدت هذه الوتيرة، خلال الأيام الأخيرة، مع عرض ميزانية العام الإيراني القادم.

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