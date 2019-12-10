2019/12/10 | 08:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت الخارجیه العراقیة سفراء اربع دول اوربیة هي بریطانیا والمانیا وفرنسا وکندا بسبب التدخل السافر في الشؤون الداخلیة وذلك علی خلفیه البیان المشترك ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. قراءة في الموقف الاوربي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. قراءة في الموقف الاوربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).