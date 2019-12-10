ايران.. الدولار الأميركي يصل لأعلى مستوى خلال 6 أشهر

2019/12/10 | 08:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفادت مواقع الإعلان عن أسعار العملات الصعبة والذهب، في إيران، بأن سعر الدولار الأميركي وصل إلى 13.800 ريال إيراني، مسجلا أعلى مستوى له في 6 أشهر.

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