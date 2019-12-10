إعلان حالة الإنذار القصوى في البصرة

2019/12/10 | 08:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دخلت كافة القوات الأمنية في محافظة البصرة بحالة الانذار القصوى {ج} اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء.

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