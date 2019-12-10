أبل تضغط على وول ستريت وتهبط بالأسهم الأميركية

2019/12/10 | 09:00 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت الأسهم الأميركية عند الإغلاق من قرب مستويات قياسية، إذ هبطت أسهم أبل وشركات الرعاية الصحية ويتأهب المستثمرون لأسبوع مزدحم بالأنباء السياسية والاقتصادية، بما في ذلك نقطة تحول محتملة في النزاع التجاري بين الولايات ا

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