2019/12/10 | 09:00 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط يوم الثلاثاء إن شركة تات نفت استأنفت نشاطها الاستكشافي في منطقة الحمادة بحوض غدامس الأسبوع الماضي.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ليبيا: تات نفت تستأنف نشاطها الاستكشافي بحوض غدامس ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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