ليبيا: تات نفت تستأنف نشاطها الاستكشافي بحوض غدامس

2019/12/10 | 09:00 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط يوم الثلاثاء إن شركة تات نفت استأنفت نشاطها الاستكشافي في منطقة الحمادة بحوض غدامس الأسبوع الماضي.

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