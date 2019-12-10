2019/12/10 | 09:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التخطيط يوافق على منح المواطنين قطعة ارض في إحدى نواحي المثنى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/10 | 09:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التخطيط يوافق على منح المواطنين قطعة ارض في إحدى نواحي المثنى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التخطيط يوافق على منح المواطنين قطعة ارض في إحدى نواحي المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).