مشروع قانون أمريكي يطلب تفتيشا على الطاقة النووية في السعودية

2019/12/10 | 09:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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قال معاونان ديمقراطيان في الكونغرس الأمريكي، إن السعودية ودولا أخرى تسعى لاستخدام التكنولوجيا الأمريكية لتطوير محطات الطاقة النووية يجب أن توافق على عمليات تفتيش شاملة تجريها الأمم المتحدة

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