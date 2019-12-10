طقس العراق يشهد تساقط الثلوج وأمطار في هذه الأيام

2019/12/10 | 09:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير التنبؤات بشأن الطقس في العراق، اليوم الثلاثاء، إلى أجواء غير مستقرة تشهدها البلاد، مع فرص لهطول ثلوج وأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري.وقال المتنبئ صادق العطية وتابعته “يس عراق”، إن “البلاد تشهد أجواء غير مستقرة، وأمطار متفاوتة ونشاط بالرياح السطحية خلال الأيام القادمة”، مبيناً أن “تطورات حالة الطقس وحسب ماترسمه نماذج التنبؤات العددية الصادرة […]

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