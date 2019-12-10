دينا سليم حنحن - حلمي أبيض بنقاء جبال (بولير) فكتوريا

2019/12/10 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دينا_سليم_حنحن ذاكرة مكانعتبتي بيضاء وشمسي بيضاء والهموم من حولي طلّ ورذاذ.- يا لهذا التفاؤل! قالت لي رفيقتي، تتهمني بجريمة اقترفتها دون أن أدري.- يا لهذا النهار الجميل! أجبتها دون تردد.كان يوما ربيعيا، قررت السفر إلى منطقة ثلجية داخل قارتنا الأسترالية، القارة التي يتهمونها بقسوة العيش وفصول صيفها المستمر، استقللت طائرة منتصف الليل من بريزبن واتجهت نحو ولاية فكتوريا.سألتني رفيقتي:- لم......

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