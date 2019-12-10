الديمقراطي يتحدث عن محاولة لطرد سكان قرى كوردية في خانقين واسكانها بعرب

2019/12/10 | 09:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مسؤول الفرع الخامس عشر للحزب الديمقراطي في خانقين شيخ جعفر شيخ مصطفى، انه وفقا لقرار جديد، فانه يجري جرد سكان 9 قرى سكانها من الكورد في محيط مدينة خانقين بمحافظة ديالى ويتم عدهم مهاجرين من اجل طردهم من قراهم واحلال آخرين من العرب مكانهم، لافتا الى ان هذا يعد نوعا جديدا من التعريب.وقال شيخ مصطفى في تصريحات لموقع الحزب الديمقراطي اطلعت عليها شفق نيوز، ان محافظة ديالى اصدرت قرارا مضمونه ان تقوم دائرة الهجرة والمهجرين بتسجيل اسماء سكان القرى الواقعة في محيط مدينة خانقين وهم من الكورد من اجل طردهم منها وان يتم اسكان مواطنين عرب مكانهم.واضاف شيخ مصطفى ان القرى هي مردان وشيرك وحسين ممه ومحمد شيربك وعزيز ورمضان وشفيق وجميل بك واحمد، من اجل ان يعرفوا كم عددهم ليعدوا من المهاجرين وان يطردوا من قراهم ، مبينا ان هذا الامر نوع آخر من التعريب.وتطرق شيخ مصطفى الى انه رغم ان الوضع الامني في خانقين سيء وعاد تنظيم "داعش" الارهابي الى الظهور، الا انهم منشغلون بالتعريب وسبق ان تم اخلاء 40 قرية بسبب سوء الاوضاع الامنية في المنطقة.

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