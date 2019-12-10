السيد عمار الحكيم يحث في ذكرى النصر على ضرورة الحفاظ على هذا المنجز التاريخي

2019/12/10 | 09:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حث رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، على ضرورة الحفاظ على منجز الانتصار على عصابات داعش الارهابية.

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