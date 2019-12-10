الغانمي للمتظاهرين: جيشكم متواجد لحمايتكم لحين تحقيق مطالبكم المشروعة

2019/12/10 | 09:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد رئيس أركــان الجيش الفريق الأول الركن، عثمان الغانمي، ان قوات الجيش متواجدة لتأمين المتظاهرين.

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