نابولي يقيل أنشيلوتي ويتعاقد مع البديل

2019/12/10 | 09:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي إيطالي، عن حسم إدارة نابولي، مصير المدير الفني للفريق كارلو أنشيلوتي، خلال الساعات القليلة الماضية.وعانى نابولي تحت قيادة أنشيلوتي مؤخرًا، حيث لم يُحقق أي انتصار في آخر 9 مباريات في مختلف المسابقات.وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن إدارة نابولي قررت إقالة أنشيلوتي وتعيين جينارو جاتوزو المدير الفني السابق لميلان.

وأضافت: "كان من المُعتقد أن انتصار نابولي على جينك في دوري الأبطال غدا الثلاثاء ربما كان سيُنقذ أنشيلوتي، لكن القرار اتخذ بالفعل".

وزادت: "لقد وقع جاتوزو على عقد مع نابولي لمدة 18 شهرًا".ويبدو أن أنشيلوتي على علم بهذا القرار، حيث صرح مساء اليوم خلال مؤتمر صحفي: "لا أخشى ولا أنزعج من أن يقيلني النادي يوما ما أو أن أرحل.



إذا توافرت ظروف معينة، يجب الاستمرار معا، وإلا من الصحيح أن ننهي ارتباطنا".

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