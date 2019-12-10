شاهد.. محتجو التحرير يؤكدون ثباتهم في مواقعهم ومغردون يجتاحون تويتر بوسم “لا تدخل للخضراء”

2019/12/10 | 09:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد محتجو ساحة التحرير على دعوات اقتحام المنطقة الخضراء بالرفض وعدم الانجرار خلف هذه الاشاعات، فيما أكدوا على صمودهم في مواقعهم بالرشيد والسنك والاحرار.وانتشر وسم #لاتدخل_للخضراء، للتحذير من عواقب اقتحام المنطقة الخضراء شديدة التحصين، والتي تضم المقرات الحكومية وعدد من السفارات.كل كلمة تنشرها او منشور تقوم بمشاركته يحرض على دخول […]

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