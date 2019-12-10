انخفاض اسعار النفط بفعل تراجع الصادرات الصينية

2019/12/10 | 09:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد بيانات أظهرت أن صادرات الصين تراجعت للشهر الرابع على التوالي، مثيرة حالة من القلق في سوق متخوفة بالفعل من الضرر الذي تلحقه حرب التجارة بين واشنطن وبكين بالطلب العالمي.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.22% إلى 64.25 دولار للبرميل بعد مكاسب بلغت نحو ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي بفضل أنباء زيادة تخفيضات الإنتاج من جانب أوبك وحلفائها.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 17 سنتا أو 0.24% إلى 59.02 دولار للبرميل بعد أن زادت سبعة بالمئة الأسبوع الماضي بفضل توقعات خفض إنتاج أوبك+، التي تتألف من منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين متحالفين معها من بينهم روسيا.

جاء انخفاض يوم أمس الاثنين المفاجئ بعد بيانات الكمارك الصينية يوم الأحد الماضي والتي أظهرت هبوط صادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم 1.1% في تشرين الثاني مقارنة بتوقعات في استطلاع لوكالة "رويترز" لنمو يبلغ 1%.

وقال جيفري هالي محلل الأسواق لدى أواندا "من الواضح أن الصين ليست محصنة ضد الرسوم الجمركية الأمريكية، ولا ضد التباطؤ المستمر في الاقتصاد العالمي عموما".

وتحاول واشنطن وبكين التوافق على اتفاق تجارة ينهي تراشقا بالرسوم الجمركية لكن المحادثات امتدت لشهور في ظل خلاف على التفاصيل.

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