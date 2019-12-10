مسعفات ساحة التحرير.. نساءٌ يَنفخنَّ الروح في الثوار

2019/12/10 | 09:47 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئم عادل مرَّ أكثر من شهرين على بدء #الاحتجاجات في #العراق، التي انطلقت شرارتها في بداية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وما تزال الجوانب الإنسانية بارزة وتظهر متجددة في المشهد السلمي […]

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