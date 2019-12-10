شاهد.. استدعاء سفراء أوروبيين لتدخلهم في شؤون العراق

2019/12/10 | 09:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت الخارجية العراقية سفراء فرنسا وبريطانيا والمانيا وكندا احتجاجا على تدخل دولهم في الشؤون الداخلية للعراق وإصدارها بيانا مشتركا بشأن التظاهرات ا...

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