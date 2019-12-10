"النفط والكهرباء" على طاولة برلمان كوردستان في جلسة اليوم

2019/12/10 | 09:49 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفقرة الثانية من جدول أعمالها لجلسة اليوم ستناقش مشكلة الكهرباء الوطنية وتوزيع النفط على المواطنين – صورة: برلمان كوردستان

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