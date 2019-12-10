2019/12/10 | 09:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق تصاعدت مؤخراً وتيرة اختطاف #ضباط عراقيين بارزين دون أن توضح السلطات العراقية أسباب اختطافهم، كما لم تعلن عن الجهات المشتبه بوقوفها خلف عمليات #الاختطاف.وأُعلن الأربعاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير يكشف كواليس اختطاف ضباط عراقيين: ميليشيات تقف وراء ذلك) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير يكشف كواليس اختطاف ضباط عراقيين: ميليشيات تقف وراء ذلك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).