امانة بغداد: تصنيع وإنتاج اكثر من 5800 حاوية خلال السنة الحالية

2019/12/10 | 10:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن تصنيع وإنتاج اكثر من 5800 حاوية خلال السنة الحالية.

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