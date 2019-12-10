2019/12/10 | 10:04 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس اركان الجيش عثمان الغانمي، الثلاثاء، ان الجيش والقوات الامنية متواجدة لحماية المتظاهرين لحين تحقيقة مطالبهم،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغانمي للمتظاهرين: جيشكم وقواتكم متواجدة لحمايتكم لحين تحقيق مطالبكم ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغانمي للمتظاهرين: جيشكم وقواتكم متواجدة لحمايتكم لحين تحقيق مطالبكم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).