2019/12/10 | 10:05 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. انتشار مكثف لقوات الأمن فى بغداد تزامنا مع دعوات إطلاق مظاهرات حاشدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/10 | 10:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. انتشار مكثف لقوات الأمن فى بغداد تزامنا مع دعوات إطلاق مظاهرات حاشدة) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. انتشار مكثف لقوات الأمن فى بغداد تزامنا مع دعوات إطلاق مظاهرات حاشدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).