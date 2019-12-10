"سناب شات" يضيف ميزة جديدة

2019/12/10 | 10:12 - المصدر: العهد نيوز

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أدرج تطبيق سناب شات خيارا جديدا للمستخدمين يسمح لهم بانتقاء الموضوعات التي تهمهم لتحسين ظهور الحسابات التي يتم اقتراحها لهم.

وكان التطبيق سابقا

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