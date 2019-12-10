النزاهة النيابية توضح أسباب التوجه لاستجواب بعض الوزراء

2019/12/10 | 10:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشف عضو لجنة النزاهة النيابية صباح العكيلي، اليوم الثلاثاء، عن أسباب توجه بعض النواب لاستجواب بعض الوزراء داخل البرلمان خلال الأيام المقبلة، مؤكدة

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