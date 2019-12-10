الرافدين: مستعدون لاستقبال طلبات الدوائر الراغبة بتوطين رواتب موظفيها ومنحهم السلف

2019/12/10 | 10:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، عن استعداده لاستقبال طلبات العديد من دوائر الدولة الراغبة بتوطين رواتب موظفيها الكترونيا لدى المصرف ومنحهم بطاقة الماستر كارد ومن ثم استلامهم السلف الشخصية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، إنه "تم توطين رواتب عدد من موظفي وزارات ومؤسسات الدولة ومنحهم البطاقة الالكترونية ومن ثم تسلم رواتبهم الشهرية عبرها".

واضاف، انه "بإمكان حاملي الماستر كارد الاستفادة من المميزات والخدمات المالية التي اطلقها المصرف مؤخرا من سلف وقروض والتقديم على تلك السلف من قبل فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

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