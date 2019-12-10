2019/12/10 | 10:12 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ذكرى يوم النصر، رئيس أركان الجيش يدعو لتفويت الفرصة على من يحرض على العنف والحرق خلال التظاهرات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/10 | 10:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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