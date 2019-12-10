امانة بغداد: تصنيع وإنتاج اكثر من 5800 حاوية نفايات خلال 2019

2019/12/10 | 10:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن تصنيع وإنتاج اكثر من 5800 حاوية نفايات خلال السنة الحالية.

وذكرت الامانة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "ملاكاتنا في دائرة الوحدات الانتاجية ومن خلال خطوطها الانتاجية الخاصة بامانة بغداد قامت بتصنيع وإنتاج 5817 حاوية نفايات خلال السنة الحالية فقط".

واضافت أن "عملية الإنتاج والتوزيع تمت على عدة مراحل ومدد زمنية مختلفة كما ووزعت على كافة الدوائر البلدية لتنشر في الشوارع والازقة والساحات العامة في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة".

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