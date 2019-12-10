تشيلي تعلن اختفاء طائرة عسكرية على متنها 38 شخصا

2019/12/10 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت القوات الجوية في تشيلي اختفاء طائرة عسكرية تابعة لها أثناء توجهها إلى قاعدة في القارة القطب...





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