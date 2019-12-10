مسرور بارزاني: الفساد يدمر اقتصادنا ولن أقبل به

2019/12/10 | 10:20 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني – صورة: حكومة الإقليم

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