2019/12/10 | 10:21 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني يعقد برلمان كوردستان، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية التاسعة من السنة الاولى للفصل التشريعي الخريفي للدورة البرلمانية الخامسة.وقالت رئاسة برلمان كوردستان في بيان ان الجلسة ستشهد اجراء القراءة الثانية لمقترح قانون (الاعلانات التجارية في اقليم كوردستان – العراق) بحسب احكام المواد (87، 88، 89) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان.وستشهد ايضا […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص برلمان كوردستان يبحث مشكلة الكهرباء ومناسبات التركمان المركز الخبري الوطني.

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