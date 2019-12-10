اجتماع ثلاثي في واشنطن لحل خلاف سد النهضة

2019/12/10 | 10:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان فجر الثلاثاء، أن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان يخططون للاجتماع في واشنطن يوم 13 كانون الثاني لمحاولة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي.

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