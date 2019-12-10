فيديو وصور.. حشود كبيرة من محتجي ذي قار وميسان يصلون التحرير بالهتافات والشعارات

2019/12/10 | 10:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل في وقت متأخر من ليل أمس الاثنين، حشود كبيرة من متظاهري محافظة ميسان إلى ساحة التحرير، من أجل تعزيز تظاهرات بغداد وزيادة زخمها بالأعداد مع قرب انتهاء المدة الدستورية لاختيار رئيس الحكومة المؤقتة.ووصل أيضا إلى ساحة التحرير، متظاهرو محافظة ذي قار بأعداد كبيرة ورفعوا […]

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