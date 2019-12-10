حاخام يهودي بارز يزور المنامة ويلتقي ملك البحرين

2019/12/10 | 10:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الحاخام الأكبر "لأورشليم القدس"، شلومو عمار، زار المنامة في سابقة هي الأولى من نوعها، والتقى بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

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