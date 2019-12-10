3 أسباب تدفع برشلونة للفوز على إنتر ميلان

2019/12/10 | 10:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يواجه برشلونة إنتر ميلان في ملعب سان سيروب ميلان برسم الجولة الأخيرة من دوري المجموعات في لقاء يعتبر مهمًّا للفريق الإيطالي فيما يلعب الفريق الإسباني دون ضغوط بعدما ضمن التأهل وصدارة المجموعة.

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