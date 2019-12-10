2019/12/10 | 10:32 - المصدر: ناس
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استطلاع بريطاني: العراقيون يفقدون الثقة في الأحزاب الدينية) نشر أولاً على موقع (ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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