فيديو.. رقصة البالية تتناغم مع الوطن في ساحة التحرير وسط بغداد

2019/12/10 | 10:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدت فتاة يافعة، رقصة البالية مع أغنية وطنية وسط المحتجين في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد.

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