وفاة الفنان محمد عبده.. وسم يتصدر تويتر في السعودية وصورة جديدة تكشف الحقيقة!

2019/12/10 | 10:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الفنان محمد عبده في ساعة متأخرة من ليل الأحد الماضي.ودشن مغردون هاشتاق تحت عنوان “#وفاه_محمد_عبده” تداولوا فيه التغريدات وأشار البعض إلى وفاة الفنان، فيما أكد آخرون عدم صحة ذلك.وكشف مقربون من الفنان محمد عبده، عدم صحة الشائعة، مؤكدين أنه يتمتع بصحة جيدة .كما نشر […]

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