ضبط صهريج لتهريب النفط واعتقال سائقه في القيارة

2019/12/10 | 11:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ضبطت قوة أمنية، صهريجاً لتهريب النفط جنوب مدينة الموصل.

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