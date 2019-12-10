دورتموند يفقد نجم وسطه حتى بداية العام الجديد بسبب الاصابة

2019/12/10 | 11:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن لوسيان فافر مدرب بروسيا دورتموند أن لاعب الوسط أكسل فيتسل خضع لجراحة في الوجه بعد التعرض للإصابة في منزله وسيغيب عن الملاعب حتى بداية العام الجديد.

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