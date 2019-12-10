مفوّضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان تصدر بياناً

2019/12/10 | 11:03 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميشيل باشيليت جنيف (في 9 كانون الأوّل/ ديسمبر 2019) – شهد هذا العام قدرًا هائلاً من النشاط والتحرّك، لا سيما من جانب الشباب.ومن الملائم جدًّا لنا أن نحتفل هذا العام بيوم حقوق الإنسان خلال مؤتمر الأمم المتّحدة البالغ الأهميّة، والمنعقد في مدريد من أجل تعزيز العدل المناخي.ونشعر بامتنان بالغ لملايين الأطفال والمراهقين والشباب …

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